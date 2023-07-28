СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ КАТОК: РОССИЯ ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ УКРАИНЫ

Андрей Stan

Я бы таких "экспертов" на первый раз опускал бы на бабки... не много, 300-500 тыс., второй раз, штраф 1-2 млн. и небольшой срок, 6-12 месяцев... Третий случай - лет 5 10, с конфискацией... Причины таког8о мнения? )))) Эти "консультанты" из разряда фон дер Лейн и А.Бербок... Эти "ЛОМы" наносят репетиционный вред и ущерб репутации русской армии... ))) Способствуют панике и брожению в населении... Не обладают должным уровнем квалификации... сирень, их "мнение" чисто голословное... ))) То есть, они тем самым выступают на стороне врага... )))