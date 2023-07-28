БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ КАТОК: РОССИЯ ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ УКРАИНЫ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ КАТОК: РОССИЯ ПОВТОРЯЕТ ПУТЬ УКРАИНЫ

ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM АРМИЯ ВАДИМ ЕГОРОВ Русская армия неотвратимо наступает на северо-западном направлении фронта, к землям Харьковщины.

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Комментарии
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Андрей Stan
Я бы таких &quot;экспертов&quot; на первый раз опускал бы на бабки... не много, 300-500 тыс., второй раз, штраф 1-2 млн. и небольшой срок, 6-12 месяцев... Третий случай - лет 5 10, с конфискацией... Причины таког8о мнения? )))) Эти &quot;консультанты&quot; из разряда фон дер Лейн и А.Бербок...                    Эти &quot;ЛОМы&quot; наносят репетиционный вред и ущерб репутации русской армии... ))) Способствуют панике и брожению в населении... Не обладают должным уровнем квалификации... сирень, их &quot;мнение&quot; чисто голословное... ))) То есть, они тем самым выступают на стороне врага... )))
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13 час.
НС
Нина Синельникова
Скорее всего Путин передал полномочия ВГ автору поста и автор решил вскрыть карты. Теперь ВСУ зависли - верить или нет. И мы тоже. Интересное кино. Ждем следующий опус
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12 час.
Тамара Фролова
Совершенно согласна.
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10 час.

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