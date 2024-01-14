Российские туристы все чаще выбирают Азию в качестве зимнего отдыха за рубежом. Количество поездок в Китай и его островные территории Гонконг и Макао значительно увеличилось, причём рост составил 10, 22 и 35 раз соответственно.
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