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Андрей Канчельскис: «В «Спартак» играют, будто в куклы. О чемпионстве можно забыть лет на 10»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» еще 10 лет не выиграет РПЛ. «Такое ощущение, что в «Спартак» играют, будто в куклы.

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