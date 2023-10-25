Ищенко рассказал, почему у Евросоюза резко появился план заставить Киев отказаться от территорий

Политический эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, почему у Евросоюза резко появился план заставить Украину отказаться от некоторых территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия РФ зашла в Авдеевку, на Украине признали успех ВС России: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости на 28.10.23 г.
- Над Авдеевкой реет флаг России, триколор установлен на терриконе: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости на 24.10.23 г.
- Подоляка: ВС РФ накануне решающего удара в Авдеевке: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости на 25.10.23 г.
Свежие комментарии