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Лидер роста: акции МАГНИТ MGNT выросли на +0,52%

Лидер роста: акции МАГНИТ MGNT выросли на +0,52%

Лидер роста: акции МАГНИТ MGNT выросли на +0,52%Стоимость акций МАГНИТ MGNT в ходе основной сессии торгов на Московской бирже подросла на +0,52%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.

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