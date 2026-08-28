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Звезда «Ранеток» Анна Руднева в третий раз стала мамой

Звезда «Ранеток» Анна Руднева в третий раз стала мамой

В семье бывшей солистки популярной группы «Ранетки» пополнение. 36-летняя Анна Руднева родила третьего ребенка и впервые раскрыла не только его пол, но и трогательные подробности о том, как ждала этого малыша.

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