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«ПСЖ» сделал более тысячи пасов за матч первым в Лиге 1

«ПСЖ» сделал более тысячи пасов за матч первым в Лиге 1

Игроки «ПСЖ» сделали 1002 передачи в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0). Парижане первыми преодолели отметку 1000 пасов в одной игре в Лиге 1 с сезона-2006/07, с момента сбора соответствующей статистики.

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