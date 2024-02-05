Почти три миллиарда рублей направили в 2023 году на поддержку семей Иркутской области

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в Иркутской области в 2023 году выделили 2,87 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.
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