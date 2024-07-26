Перерасчет пенсий и кредит под запись: какие законы вступят в силу в августе 2024 года

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают пенсии, переговоры кредиторов и должников обяжут вести под запись, муниципальных депутатов наделят правом участвовать в утверждении замов глав администраций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии