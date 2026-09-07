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Миңнеханов Дубайда инвестицион форум ачылышында чыгыш ясады

Миңнеханов Дубайда инвестицион форум ачылышында чыгыш ясады

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлегенә эш сәфәре белән килде. Анда ул Дубайда ел саен үткәрелә торган инвестицион форумны ачу тантанасында катнашты.

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