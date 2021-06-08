Происшествия

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Автоинспекторы Кабардино-Балкарии приняли участие в конференции войсковой части, где обсудили вопросы безопасности дорожного движения

Полицейские вместе с коллегами из военной автоинспекции встретились на конференции, посвященной безопасности дорожного движения.

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