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Школьники учатся по старым программам последний год

Школьники учатся по старым программам последний год

Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и программа основного общего образования для 5–9-х классов средней школы вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

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