Ян — Двалишвили перед третьим боем: придётся доломать твой нос

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к грузину Мерабу Двалишвили перед третьим поединком. «Мераб, тебе надо оформить хорошую страховку перед боем, потому что мне придётся доломать твой нос», — приводит слова Яна Telegram-канал UFC Russia.