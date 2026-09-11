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Ян — Двалишвили перед третьим боем: придётся доломать твой нос

Ян — Двалишвили перед третьим боем: придётся доломать твой нос

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к грузину Мерабу Двалишвили перед третьим поединком. «Мераб, тебе надо оформить хорошую страховку перед боем, потому что мне придётся доломать твой нос», — приводит слова Яна Telegram-канал UFC Russia.

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