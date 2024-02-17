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Идите в баню! Ученые нашли связь между температурой тела и депрессией

Идите в баню! Ученые нашли связь между температурой тела и депрессией

Оказалось, что люди в депрессивном состоянии имеют чуть более высокую температуру, чем остальные. Благодаря этому открытию появился необычный, а главное, доступный способ, как быстро поднять себе настроение.

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