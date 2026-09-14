МО РФ: ВС РФ поразили два сухогруза для ограничения логистики

Российские войска с помощью «Гераней» поразили два сухогруза в порту Одессы для ограничения логистики.
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