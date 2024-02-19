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Партизаны устроили диверсию на заводе по производству БПЛА во Львове

Партизаны устроили диверсию на заводе по производству БПЛА во Львове

В ночь на 18 февраля подпольщики во Львове ножами вырезали охрану на заводе, расположенном на улице Антоновича.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Больше похоже на действия ССО или армейского спецназа. А про &quot;партизан&quot; - для поднятия настроения.
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12 час.
ЕИ
Елена Иванова
+100! Там люди, дети от любых взрывов вздрагивают! Праздник будет, когда по ним перестанут стрелять!
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4 час.
Геннадий Сытник
Я знаю. По Куйбышевскому району 20 градов прилетело.
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3 час.

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