ЛЭТИ: создан шлем для коррекции посттравматического синдрома солдат

Ученые ЛЭТИ создали шлем для диагностики и коррекции когнитивных нарушений, которые возникают из-за нейродегенеративных заболеваний, депрессии, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и других причин.
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