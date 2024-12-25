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ЛЭТИ: создан шлем для коррекции посттравматического синдрома солдат

ЛЭТИ: создан шлем для коррекции посттравматического синдрома солдат

Ученые ЛЭТИ создали шлем для диагностики и коррекции когнитивных нарушений, которые возникают из-за нейродегенеративных заболеваний, депрессии, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и других причин.

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