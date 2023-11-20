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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок СКА Тепляков: «В СССР хоккеист, повесивший коньки на гвоздь, становился никому не нужен. За океаном все по-другому – поддержка на всю жизнь обеспечена»

В 1989 году хоккеист принял участие в матче против клуба НХЛ – СКА уступил «Вашингтону» (4:5) в Ленинграде.

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