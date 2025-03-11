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Царьград

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S7 Airlines: задержка и отмена рейсов из "Домодедово" из-за ограничений

S7 Airlines: задержка и отмена рейсов из "Домодедово" из-за ограничений

В связи с ограничениями в аэропорту "Домодедово", S7 Airlines перенаправила несколько рейсов на запасные аэродромы, три рейса задерживаются и два отменены.

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