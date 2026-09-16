Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Украине озвучили необходимый объем внешнего финансирования

На Украине озвучили необходимый объем внешнего финансирования

Украине нужны 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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