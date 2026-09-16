На Украине озвучили необходимый объем внешнего финансирования

Украине нужны 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на 2027 год, сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
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