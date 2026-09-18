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Тульские новости

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Беспалов проголосовал на выборах в Тульской области

Беспалов проголосовал на выборах в Тульской области

18 сентября глава администрации Тулы Илья Беспалов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ, а также на дополнительных выборах депутатов Тульской областной думы по одномандатным избирательным округам № 10, 11 и 17.

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