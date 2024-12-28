Мазутная катастрофа на Чёрном море: как это повлияет на курорты в 2025 году Татьяна СергееваНедавняя катастрофа на Чёрном море, связанная с разливом мазута из двух потерпевших крушение танкеров, вызывает множество вопросов о будущем курортного сезона 2025 года.