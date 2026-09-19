Петросян: мы расстались с Тутберидзе в хороших отношениях, я стала спортсменкой благодаря её штабу

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями после ухода из группы Этери Тутберидзе. «Подготовка была короткая: пока оправилась от травмы, пока продумала всю ситуацию.
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