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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Клэбо показал худший результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го – 21-е место

Сегодня в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клэбо финишировал 21-м. В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го – был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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