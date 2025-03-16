О тверских корнях династии Боткиных узнали жители Торопца

В Торопецкой центральной библиотеке состоялся увлекательный час истории «Династия Боткиных: торопецкие корни и вклад в мировую науку и искусство», который провела Инна Малютина Инна, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель библейского кружка для взрослых в храме «Всех скорбящих Радость» г.
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