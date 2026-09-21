Жителя Донецка задержали за планирование теракта во время выборов

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, который, находясь в сговоре с украинскими спецслужбами, планировал совершить теракт около избирательного участка в период проведения выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
- Гениально: на Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым