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Жителя Донецка задержали за планирование теракта во время выборов

Жителя Донецка задержали за планирование теракта во время выборов

Сотрудники Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, который, находясь в сговоре с украинскими спецслужбами, планировал совершить теракт около избирательного участка в период проведения выборов.

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