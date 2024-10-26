Ученые: медикаментозное лечение ожирения опасно снижает мышечную массу тела

Критическую важность сохранения скелетной мышечной массы в процессе медикаментозного лечения ожирения подчеркнули в своем комментарии по поводу широкой практики применения агонистов рецепторов GLP-1, известных своей эффективностью для потери веса, американские ученые, 25 октября сообщает пресс-служба Центра биомедицинских исследований Пеннингтона.
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