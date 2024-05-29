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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что в Алтайском крае ударят заморозки и когда их ждать?

Правда ли, что в Алтайском крае ударят заморозки и когда их ждать?

Дожди прекратятся в регионе 1 июня, но после прояснения вероятность минусовых температур ночью возрастет Холодная и промозглая погода сохранится в Алтайском крае до конца мая: синоптики прогнозируют осадки, местами они будут сопровождаться грозами, ветер максимально может усилиться до 16 метров в секунду.

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