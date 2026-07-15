Порядок компенсации жертвам телефонных мошенников: новый регламент Минцифры

Минцифры разработало новый регламент возмещения ущерба пострадавшим от телефонных мошенников. Узнайте, как будет проходить процедура компенсации, какие шаги должен предпринять пострадавший и в какие сроки можно ожидать возмещения средств.
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