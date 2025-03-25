Завершение расследования по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева

Следственный комитет России завершил расследование в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Следственные действия проводились военными следователями, ранее возбуждено новое уголовное дело, где Пашаев проходит как подозреваемый.
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