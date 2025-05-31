Видео встречи Путина с вдовой японского премьера Акиэ Абэ возглавило рейтинги СМИ

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Кадры, на которых президент России Владимир Путин вручает вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ роскошный букет, возглавили рейтинги просмотров в японских СМИ спустя почти сутки после встречи.
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