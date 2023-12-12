Сегодня карабинеры отмечают профессиональный праздник

Сегодня Республика Молдова чествует карабинеров. «Всегда там, где нужно – так можно охарактеризовать коллег из Генерального инспектората карабинеров, который сегодня отмечает 32 года профессиональной деятельности.
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