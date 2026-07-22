Росреестр Подмосковья напомнил о запрете на выжигание сухой травы

В Подмосковье усилили меры по профилактике природных и бытовых пожаров. Управление Росреестра по региону напомнило владельцам земельных участков о необходимости неукоснительно соблюдать требования безопасности и ответственно относиться к содержанию территории.
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