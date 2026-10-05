Федотова вручила награды лучшим педагогам округа Химки

В Химках, в доме детского творчества "Созвездие", состоялось мероприятие, где Инна Федотова вручила награды педагогам.
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