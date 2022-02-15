Какие ограничения ввели в Ростове и что будут делать при вспышках заболеваемости

Ограничения общественного транспорта Частично новые меры коснулись общественного транспорта. Теперь ответственным сотрудникам придется на постоянно основе обрабатывать дезинфицирующими средствами не только салоны, но и контактные поверхности.
Ограничения общественного транспорта Частично новые меры коснулись общественного транспорта. Теперь ответственным сотрудникам придется на постоянно основе обрабатывать дезинфицирующими средствами не только салоны, но и контактные поверхности.
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