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Какие ограничения ввели в Ростове и что будут делать при вспышках заболеваемости

Какие ограничения ввели в Ростове и что будут делать при вспышках заболеваемости

Ограничения общественного транспорта Частично новые меры коснулись общественного транспорта. Теперь ответственным сотрудникам придется на постоянно основе обрабатывать дезинфицирующими средствами не только салоны, но и контактные поверхности.

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