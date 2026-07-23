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Приметы в августе на каждый день: о погоде, урожае, замужестве и благополучии

Приметы в августе на каждый день: о погоде, урожае, замужестве и благополучии

Август — время первых урожаев, жатвы и подготовки к осени. Наши предки внимательно следили за природными знаками: по поведению птиц, направлению ветра и облакам предсказывали погоду на месяцы вперед, по приметам судили, будет ли зима морозной, а осень — дождливой.

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