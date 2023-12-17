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Закон и Порядок

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«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

Вместе с военными из Чехии и Польши под землёй остались 28 высокопоставленных офицеров ВСУ Подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстиновке стали известны в пятницу, 15 декабря.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
Красавцы наши ребята, гордость берет за наших героев.
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2 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
НАТО-вцы определённо хотят , чтобы начали разносить все штабы и рабочие кабинеты президентов их стран . Ничего не боятся . Ну полные олухи
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2 час.
Vlad Nik
Это самое лучшее вложение денег ,когда натовские вурдалаки отправляются в гости к бандере))
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2 час.

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