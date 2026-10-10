Саша Черно раскрыла перемены в личной жизни и нового возлюбленного

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно показала фото с новым возлюбленным, не раскрывая его имя. Поклонники разделились во мнениях о её выборе, приводя как поддержку, так и критику за предполагаемую разницу в возрасте.
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