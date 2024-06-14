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ГТРК Татарстан

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Татарстан возглавил список по числу заявок, поданных на конкурс «Студенческий стартап»

Татарстан возглавил список по числу заявок, поданных на конкурс «Студенческий стартап»

По результатам пятой фазы конкурса «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Татарстан стал лидером по количеству заявок, с более чем 1,5 тыс.

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