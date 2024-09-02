Как Украине достались Крым и Донбасс: Путин высказался о границах во времена СССР

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Вот из-за недальновидности поствоенных правителей, начиная с Хрущева, сейчас и идет и пойдет дальше грызня за ресурсы и земли. Все эти англосакские шавки хотят вернуть свое да еще и прихватить заведомо чужое. Надеюсь что хотелки по укоротятся или сами собой или придется им помогать но уже в более серьезном действии.
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