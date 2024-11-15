Операторы АЗС выразили несогласие с возобновлением экспорта бензина

Операторы АЗС выступили против открытия экспорта бензина, пишет Коммерсант. На следующий день после объявленного Минэнерго намерения ослабить запрет на экспорт топлива, который пока действует до конца года, биржевые котировки пошли вверх.
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