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Брак на три недели ради распределения: как живет первая жена Дмитрия Шепелева, которая дружит с его мамой

Брак на три недели ради распределения: как живет первая жена Дмитрия Шепелева, которая дружит с его мамой

Жизнь телеведущего Дмитрия Шепелева давно проходит на виду у публики: его проекты, семейные драмы и суды годами обсуждались в прессе.

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