В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под отключение попали жители улиц Победная, Молодежная и проезда Магнитного В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 100 мм, сообщили в городском "Росводоканале".
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