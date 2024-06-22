Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ Информация о том, что местность в районе агрегатного завода в Волчанске легко простреливается, поэтому контроль над ним для ВС РФ принципиально ничего не изменит, не соответствует действительности Об этом в интервью изданию Украина.