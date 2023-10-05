Лучшим педагогам Ямала – общественное признание

В ЯМК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. Представители образовательных организаций, государственных структур и общественности выразили благодарность педагогам округа, которые не только передают знания и навыки, но и воспитывают молодое поколение, формируя личностные качества и ценности.