В Няндоме в физкультурно-оздоровительном комплексе собрались около 180 дзюдоистов из восьми городов, включая Архангельск, Северодвинск и Сыктывкар, чтобы принять участие в турнире спортивного клуба «Тоукон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Киев не поедет,...
- ОГ Михаила Ширвиндта...
- Паника в США: Нов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым