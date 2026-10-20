Гинеколог Сабина Ханмирзоева рассказала, как по УЗИ и гормональным анализам оценить запас яйцеклеток и предположить, когда наступит менопауза.
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