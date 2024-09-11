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Царьград

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С 15 сентября у 45 новосибирских электричек изменится расписание

С 15 сентября у 45 новосибирских электричек изменится расписание

Корректировка во времени следования составит от 1 до 37 минут.В новосибирской компании "Экспресс-пригород" сообщили, что с 15 по 27 сентября у 45 пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится расписание.

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