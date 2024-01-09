ВТБ вслед за Сбером ограничил льготную ипотеку аккредитованными застройщиками

ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки. Так, госбанк будет выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии их субсидирования аккредитованным застройщиком, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
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