ВТБ вслед за Сбером ограничил льготную ипотеку аккредитованными застройщиками

ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки. Так, госбанк будет выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии их субсидирования аккредитованным застройщиком, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.