Врачи назвали провокатора особо агрессивного рака - есть в каждом холодильнике

Директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина объяснила, как не пропустить один из самых опасных видов рака и какая еда может дополнительно увеличить риски возникновения заболевания.
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